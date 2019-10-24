الصوت والضوء بالصيني في منطقتى أبو سمبل وفيلة

انتهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية من الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وأبوسمبل كإحدى اللغات الأساسية التى يقدم بها العرض ليصبح عرض الصوت-والضوء مقدم بشكل حى بتسعه لغات، يأتى هذا في إطار خطة الشركة فى فتح أسواق سياحية جديدة كالسوق السياحى الصينى والذى يعد من أكبر الأسواق الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.



وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء إن الشركة انتهت من إدخال اللغة الصينية بمنطقتى أبوسمبل وفيلة لأول مرة فى تاريخ الصوت والضوء حيث تم تسجيل العرض بالتعاون مع المخرج السينمائى شريف مندور فى مدينه الإنتاج الإعلامي ببكين فى استوديوهات يونيفرسال العالمية بأحدث الأساليب التقنية وبالاستعانة بأشهر وأكبر نجوم السينما والإذاعه الصينية.



وأضاف عبد العزيز أنه سيتم اطلاق أول عروض للصوت والضوء باللغة الصينية بمنطقتى فيلة وأبو سمبل خلال الأيام القادمة لتصبح مناطق الصوت والضوء ناطقه باللغة الصينية.



أشار عبد العزيز إن عمليه إدخال لغة لعروض الصوت والضوء أمر ليس بهين فقد احتاج مجهودات كبيرة لإنجازه فى فترة وجيزة وذلك لأن له مراحل كثيرة لإخراجه فى النهاية بنفس قيمة وجمال باقى العروض باللغات الأخرى.



يشار إلى أنه قد تم إدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى الهرم والكرنك مع بداية هذا العام كإحدى اللغات الاساسية ويقدم العرض الصينى الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعه الثامنة مساء وفى منطقه الكرنك يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء.