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تعليم

محافظ الفيوم يستقبل عددًا من الإداريين والعمال بالتربية والتعليم لبحث مشكلة التسويات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
التقى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عددًا من الإداريين والعمال بمديرية التربية والتعليم، لبحث شكواهم من تأخر قرارات التعيين والتسوية الخاصة بهم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، وعدد من أخصائيى شئون العاملين بالمديرية.

استمع محافظ الفيوم، لشكوى ممثلين عن الإداريين والعمال بمديرية التربية والتعليم بشأن حصولهم على العقد المميز فى شهر يوليو عام 2012 ولم يتم تعيينهم أسوة بزملائهم فى نفس العام دفعة شهر أبريل، لاختلاف المستندات المطلوبة للتعيين من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مما يضيع عليهم الفرصة فى التسوية بمؤهلاتهم الجديدة.


فيما أشار مسئولو شئون العاملين إلى أن القانون رقم 81 لسنة 2016 قد وضع قواعد لتسويات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، وأن العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بعد تاريخ 15/11/2016 لا يحق لهم التسوية بالمؤهل الجديد، موضحًا أن الإداريين والعمال الذين حصلوا على عقد مميز دفعة شهر أبريل تم تعيينهم عام 2017، وأن دفعة شهر يوليو لم يتم تعيينهم بعد لعدم استيفاء إجراءات التعيين، وبالتالى لا ينطبق عليهم قانون التسويات.

وقد أصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم، بإعداد مذكرة بالوضع القانونى لهؤلاء العمال والإداريين لإرسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإبداء الرأى القانونى فيها، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية وإعطاء كل ذى حق حقه.

كما أكد المحافظ أنه لا مكان للوساطة أو المحسوبية، وأن باب مكتبه مفتوح أمام جمع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وحل مشكلاتهم فى إطار من القانون.

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