هل تصح صلاة الأم إذا حملت ابنها أثناءها ؟



قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أجاز صلاة المرأة وهى تحمل ابنها بأدلة كثيرة، فرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يصلى وهو يحمل السيدة زينب رضى الله عنها أمامه، وكذلك حينما وطأ سيدنا الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم واعتلاه وهو ساجد فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم فى سجوده وأتم الصلاة.



وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل حمل الأطفال يؤثر على صحة الصلاة ؟» أنه في حال اضطرت الأم إلى حمل طفلها أثناء أداء الصلاة، في القيام والركوع والسجود، فإن صلاة الأم صحيحة ولا شيء فيها.



واستشهد في صلاة المرأة وهى تحمل ابنها بأدلة كثيرة، فرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يصلى وهو يحمل السيدة زينب رضى الله عنها أمامه، وكذلك حينما وطأ سيدنا الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم واعتلاه وهو ساجد فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم فى سجوده وأتم الصلاة.

حكم حمل الأم طفلها أثناء الصلاة .. أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في أحيان كثيرة تضطر الأم أن تحمل طفلها أثناء أدائها للصلوات، وتصلي وهي تحمله في القيام والركوع والسجود، حماية له أو خوفًا عليه.وأضاف وسام، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشرع أجاز للمرأةإذا كانت تصلى وإضطرت أن تحمل طفلها فلا حرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة، طالما ان حركتها فى الصلاة قليلة.حكم حمل المرأة طفلها في الصلاة