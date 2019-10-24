للبعثات والوافدين.. موقع الكتروني لمركز مصر الثقافي بكازاخستان

أطلق المستشار عبدالحميد الرافعي القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية بكازاخستان والدكتورة راندا رزق رئيس مكتب مصر للعلاقات التعليمية والثقافية الموقع الالكتروني لمكتب مصر للعلاقات التعليمية والثقافية بكازاخستان، وذلك خلال احتفالات السفارة المصرية والمكتب الثقافي بمناسبة أعياد النصر، حيث تمت إذاعة فليم تسجيلي عن احتفال المكتب الثقافي باليوم الوطني بثورة 23 يوليو.



وقال الرافعي في كلمة الافتتاح: أعتقد أن هذا الموقع هو الموقع الأكبر الذي يقدم خدماته لجميع دول وسط آسيا، وهو موقع متنوع الخدمات؛ حيث يقدم خدمات تعليمية وثقافية وسياحية وغيرها.



وأضاف الرافعي: يقدم الموقع الخدمات للبعثات الرسيمة والوافدين ويكون أداة ربط وتعارف بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات القازاقية، وهو أحد الأدوار المنوطة بالمركز الثقافي المصري، والذي يعمل على تدعيمها.



وقالت الدكتورة راندا رزق رئيس مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية: حرصنا خلال التخطيط والتنفيذ للموقع أن يكون منصة وملجأ ومرجع لجميع المصريين والوافدين العرب وأهل الإقليم (وسط أسيا) في التعرف على مصر ثقافتها والثقافة العربية بثلاث لغات (العربية والانجليزية والروسية)، وكذلك يضم الموقع مركزا تفاعليا لتعليم اللغة العربية، به مكتبة قيمة لكتب تعليم اللغة العربية والثقافة المصرية.



وأضافت رزق انه يمكن من خلال الموقع الحصول على العديد من الخدمات، ومعرفة شروطها وتقديم طلبات بها، حيث يقوم مركز مصر للعلاقات التعليمية والثقافية في تلك الفترة بالمهام الخاصة بخدمة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وربطهم بوطنهم من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ولنا علاقات بهيئة تنشيط السياحة ووزارة الثقافية والهيئة العامة للاستعلامات، وربط المركز بالخدمات القنصلية في السفارة المصرية بكازاخستان.



وأشارت الى أنه تم إطلاق الموقع بكلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.