نائب رئيس اتحاد الكرة يجتمع بجهاز منتخب الشباب

اجتمع الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على منتخب الشباب مواليد ٢٠٠١ مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الكابتن ربيع ياسين ورئيس الجهاز ظهر اليوم بمقر معسكر الفريق لبحث وتحديد أولويات وخطة العمل فى المرحلة القادمة اعتبارا من اليوم وحتى شهر مايو القادم موعد اول ارتباط رسمي للمنتخب.



وحث الدكتور جمال محمد على الجهاز الفنى على العمل بروح الفريق الواحد مؤكدا أن العمل الجماعي هو أساس النجاح والهدف الأساسي من منتخب٢٠٠١ إعداد جيل من اللاعبين الموهوبين لتدعيم المنتخبين الاولمبي والاول.



وقال الدكتور جمال محمد على للجهاز الفنى ان الاتحاد وافق على مشاركة المنتخب فى بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها خلال الفتره من ٢١ حتى ٣٠ نوفمبر القادم بتونس ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبا وتونس كما وافق الدكتور جمال محمد على للجهاز الفنى على مخاطبة بعض الدول الافريقية من المستوى الاول او الثانى للعب مع منتخباتها بناء على رغبة الكابتن ربيع ياسين.



واستمع نائب رئيس الاتحاد لكل أفراد الجهاز الفنى ووعدهم بحل كل المشاكل وتلبية الطلبات التى تساعد على نجاح العمل.