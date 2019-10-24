رئيس النور يعزي ضحايا الأمطار.. ويوجه برلمانية الحزب بتقديم طلبات إحاطة عاجلة

أعرب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عن بالغ حزنه، لوفاة عدد من التلاميذ والمواطنين صعقًا بالكهرباء في محافظات ( الشرقية، والغربية، كفر الشيخ)، بسبب موجة الأمطار الرعدية التي تشهدها البلاد.



وطالب "مخيون" - في بيان له اليوم- وزير التنمية المحلية، بإصدار توجيهات للمحافظين بصيانة أعمدة الإنارة، ورفع مياه الأمطار أولًا بأول، وأخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث ماس كهربائي، وكذا توعية المواطنين وتوجيههم بعدم الاقتراب من مصادر الكهرباء.



ووجه "مخيون"، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم طلبات إحاطة عاجلة بخصوص هذا الموضوع، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الوزارات والهيئات المعنية، وأخذ تحذيرات هيئة الأرصاد على محمل الجد.



كما وجه، أمناء المحافظات بمعاونة الجهات التنفيذية في رفع مياه الأمطار، وتوعية المواطنين، انطلاقا من حرص الحزب علي ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية، والتكاتف مع أجهزة الدولة، لرفع المعاناة عن المواطنين.



وقدم رئيس حزب النور، تعازيه لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

