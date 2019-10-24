في اللحظات الأخيرة.. العناية الإلهية تنقذ فلاحا من الموت بسبب الأمطار في الدقهلية

أنقذت العناية الالهية فلاحا من الموت صعقا بالكهرباء بأحد أعمدة الإنارة بمدينة دكرنس بسبب الأمطار الشديدة إلا أن الصعق الكهربائى طال حماره الذى كان يمتطيه أثناء مروره بجانب العامود.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالى شارع حسين حماد بمدينة دكرنس يفيد بسماعهم صوت استغاثة من أحد المواطنين.



وتبين أنه خلال مروره "بحمار يمتطيه " بجوار أحد أعمدة الكهرباء أثناء هطول الأمطار الغزيرة تم صعق الحمار مما أدى لوفاته على الفور فيما تمكن المواطن من الهرب بعيدًا عن العامود فور سقوطه من أعلى الحمار.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء والطب البيطرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

