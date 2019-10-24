السعودية_الأولى_عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال .. يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #السعودية_الأولى_عالميا موقع التدوينات القصير تويتر، بعد حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول ضمن الدول الأكثر تقدمًا في إصلاحات بيئة الأعمال ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.



ويعد ذلك انجازا نوعيا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتتقدم 30 مرتبة؛ لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم.



وغرّد وزير التجارة السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" أبارك للوطن الغالي الإنجاز المستحق الذي حققته المملكة، كأكثر الدول تقدمًا، والأولى إصلاحًا من بين 190 دولةً حول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.



