ابنة هيفاء وهبي وأحفادها ينضمون إلى ثوار لبنان.. شاهد

حرصت ​زينب فياض​ ابنة الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ على التضامن مع الحراك الشعبى فى لبنان عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت زينب صورة جمعتها بابنتيها، ظهرن وهنّ يحملن العلم اللبناني تضامنًا مع الثورة اللبنانية التي تشهدها البلاد حاليًا، ويقودها الشعب اللبناني لإسقاط السلطة الحاكمة والمطالبة بحقوقه.وعلّقت زينب فياض على الصورة بالقول:"الحق ما بيموت، كلن يعني كلن، لبنان ينتفض".كانت هيفاء وهبى تضامنت مع الثورة ونشرت مقطع فيديو من التظاهرة التي تقام في وسط بيروت التي تهدف الى الغاء الفساد ومواجهة القمع والسلطة السياسية.واندلعت المظاهرات في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.