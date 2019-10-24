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حوادث

تحريضية ومعادية لمصر.. إنذار رسمي لـ رئيس الاستعلامات لإغلاق قناة BBC

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:06 م
بي بي سي - BBC
بي بي سي - BBC
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اسلام مقلد
أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا وعاجلا لضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية طالب فيه بإصدار قرار فورى بإغلاق قناة بي بي سي العربية البريطانية فى مصر وإلغاء التراخيص الصادرة لها من هيئة الاستعلامات.

واستند محمود فى طلبه بإغلاق القناة المذكورة وإلغاء تراخيصها إلى السياسة التحريضية التى تتبعها قناة بي بي سي العربية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية ضد مصر وتعمدها نشر أخبار كاذبة فيما يخص الشأن الداخلى المصري وبث الفتنة والشائعات وتهديد الأمن القومى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وزعزعة الاستقرار وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مشيرا إلى أن القناة المذكورة ومن خلال برامجها الخاصة بالشأن المصري تروج لجماعة الإخوان الإرهابية وتعد الحليف الأقوى لها وأصبحت منصة إعلامية لقياداتها الهاربيين للخارج والعملاء الذين يديرون مخططات لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وبث الفتن والشائعات فى الشارع المصري.

وأضاف طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا أن تلك القناة ومنذ تاريخ إنشائها معادية لمصر العداء الشديد ولا تلتزم بمواثيق الشرف المهنية والصحفية تجاه الدولة المصرية، وأن تلك القناة مخترقة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى وتتلقى تمويلات مالية ضخمة من هذا التنظيم الإرهابى المجرم للترويج لأفكاره المتطرفة والمتآمرة على مصر وتعد شريكا فاعلا معه فى المخططات والمؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية وهو ما يستدعى ضرورة إصدار قرار عاجل بإغلاق القناة ومقراتها نهائيا فى مصر وإلغاء التراخيص الممنوحة لها بالعمل داخل مصر لتورطها مع تنظيم إرهابي يعمل على إسقاط مؤسسات الدولة المصرية وتهديد أمنها القومى.
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