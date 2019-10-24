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فن

بفستان أسود.. عبير صبرى تبرز أنوثتها بـ إطلالة جريئة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:17 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وارتدت عبير صبري فستانا باللون الأسود كشف عن كتفيها، وتركت شعرها منسدلا من الخلف على ظهرها، وهو ما ابرز من ملامح وجهها المميزة، والرقيقة.

وعلقت قائلة "لاتجزم ابدا بفهمك الكامل للاخرين، كل يوم يكشف لك شيئًا "

تشارك الفنانة عبير صبري في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.
بفستان أسود.. عبير صبرى تبرز أنوثتها بـ إطلالة جريئة
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