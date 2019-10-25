موجز البلد| تطورات جديدة بملف سد النهضة.. ترتيب منتخب مصر.. حالة الطقس يوم الجمعة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



وجاء من بين أهم الأخبار، لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، خلال حضورهما القمة الروسية الأفريقية في سوتشي، ودار بينهما حوار حول ملف سد النهضة، وفي هذا الإطار علق رئيس وزراء أثيوبيا على التصريحات التي أطلقها وأزعجت مصر بشأن السد.. يمكنك التعرف على مزيد من التفاصيل

https://www.elbalad.news/4031222

https://www.elbalad.news/4031200



واحتفظ منتخب مصر الأول لكرة القدم على المركز ال49 في تصنيف المنتخبات الشهري الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عن شهر سبتمبر ، واحتل الفراعنة المركز السادس افريقيا... لمزيد من التفاصيل حول المنتخبات المتصدرة للترتيب الأفريقي والعالمي

https://www.elbalad.news/4030967



وأما عن حالة الطقس يوم الجمعة 25 أكتوبر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء. لمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس

https://www.elbalad.news/4031131



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