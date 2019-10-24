بعد تعرضه للإصابة.. ميدو يوجه رسالة لـ محمد محمود

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، رسالة إلى محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية، في أقل من عام.



وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" ان شاء الله ستعود أقوى مما كنت".



وكان محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لإصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا، للتعرف إلى التشخيص النهائي للإصابة.

