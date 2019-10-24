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رياضة

جنة عريان تفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:11 م
بطولة الجمهورية للجمباز
بطولة الجمهورية للجمباز
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عمرو ابوبكر
حصلت اللاعبة جنة محمود عريان على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفنى- آنسات تحت سن ٧ سنوات-، وذلك خلال فعاليات البطولة التي أقيمت بنادي مدينة نصر.

وقد شاركت جنة فى البطولة ضمن فريق أكاديمية جيمنست والذي حصل علي ٦ ميداليات ذهبية و ٦ ميداليات فضية و ٣ ميداليات برونزية.

وقد تمت المسابقة علي ٤ مراحل: أداء رقصة الحركات الأرضية و جهاز حصان القفز، جهاز المتوازي، و جهاز العقلة.

وقد أشادت لجنة تحكيم البطولة بالمستوى الفني الذي قدمته "جنة" تحت إشراف الجهاز الفني لفريقها بقيادة الكابتن إبراهيم الباهوتي و أحمد خالد وهمس الجمبلاتي وإسراء طه.
جنة عريان تفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز
جنة عريان تفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز
جنة عريان تفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز
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