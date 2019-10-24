جنة عريان تفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

حصلت اللاعبة جنة محمود عريان على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفنى- آنسات تحت سن ٧ سنوات-، وذلك خلال فعاليات البطولة التي أقيمت بنادي مدينة نصر.



وقد شاركت جنة فى البطولة ضمن فريق أكاديمية جيمنست والذي حصل علي ٦ ميداليات ذهبية و ٦ ميداليات فضية و ٣ ميداليات برونزية.



وقد تمت المسابقة علي ٤ مراحل: أداء رقصة الحركات الأرضية و جهاز حصان القفز، جهاز المتوازي، و جهاز العقلة.



وقد أشادت لجنة تحكيم البطولة بالمستوى الفني الذي قدمته "جنة" تحت إشراف الجهاز الفني لفريقها بقيادة الكابتن إبراهيم الباهوتي و أحمد خالد وهمس الجمبلاتي وإسراء طه.

