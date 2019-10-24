نقيب المحامين يعتمد فرقا جديدة لكيان فيوتشر لو

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بعدد من محامي كيان فيوتشر لو، اليوم الخميس، في إطار اهتمامه المستمر بالتواصل مع شباب المهنة.



وقالت أية العبيدي، رئيس كيان فيوتشر لو، إن النقيب العام اعتمد خلال اللقاء فرقا للكيان بالسادس من أكتوبر، وبولاق الدكرور، والهرم، والمرج، والقاهرة الجديدة، والأميرية، وشبين القناطر، بنها، والأقصر، مشيرة إلى أن الكيان تقدم بكشف حساب عن الخدمات التي قدمها لشباب المحامين منذ اعتماد "عاشور" له في 30 أكتوبر 2018.



كما وافق نقيب المحامين، على مقترح تقدم به صالحين المهدي عضو مجلس النقابة عن جنوب الجيزة، وكيان فيوتشر لو، يتضمن مخاطبة وزارة الصحة لتدشين حملة بالنقابة لمدة أسبوع للكشف على المحاميات ضمن حملة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.