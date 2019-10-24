المشدد 15 سنة لـ 3 تجار مخدرات بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها بائع خضار و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهم 100 ألف جنيه، لاتجارهم في "الحشيش" بدائرة مركز الخانكة.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار على حسن حسنى على والمستشار خالد على إبراهيم على وممثل النيابة المستشار خالد إبراهيم عثمان وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.



وتلقى مركز الخانكة معلومات مفادها قيام بائع خضار و2 آخرين بالاتجار في مخدر الحشيش وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتبين أنهم هانى م.ا ، محمود.ح.ع، عصام.ح.ع بائعين خضار.



وباستصدار إذن النيابة خرجت مأمورية استهدفت أماكن ترددهم وتم ضبطهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.

