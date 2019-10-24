بوتين يعلن تدريب الكوادر الوطنية الإفريقية فى كل المجالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل دعم وتدريب الكوادر الوطنية الإفريقية فى العديد من المجالات، لافتا إلى أن إن القارة الإفريقية لها ميزة تنافسية.



وتابع الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي: نحن قادرون على مضاعفة حجم التبادل التجارى بين إفريقيا وروسيا الذى تجاوز 20 مليار دولار حاليًا.



وأشار إلى أن الشركات الروسية تتعاون مع الشركات الإفريقية في مجال النقل والاتصالات الرقمية وتوفر أحدث الخدمات.