أضرار الوجبات السريعة لا تنتهي.. 6 كوارث تهدد الصحة| تسبب السمنة والعقم | تصيب بالاكتئاب | تسد الشرايين



1- تسبب الخرف



كشفت دراسة يابانية حديثة، أن تناول الكثير من الدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة المقلية والكعك والبسكويت قد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالخرف.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة DAILY MAIL البريطانية، فإن الأحماض الدهنية الموجودة في السلع المخبوزة والوجبات السريعة قد تعرض الناس لخطر أكبر من الخرف.



وأوضح الباحثون اليابانيون أنه عند تقدير استهلاك الناس للدهون غير المشبعة باستخدام اختبارات الدم ، وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات في الجسم كانوا أكثر عرضة بنسبة 52 في المائة للإصابة بالخرف.



وكشفت نتائج الدراسة أن الدهون غير المشبعة قد تسبب التهابًا ضارًا وتراكم بروتين يسمى الأميلويد ، وكلاهما مرتبط بالخرف.



2- تسبب العقم



كما توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الوجبات السريعة بشكل متكرر قد يزيد من خطر الإصابة بالعقم والسرطان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



قام الباحثون بتحليل دماء 10000 متطوع بحثًا عن مواد كيميائية سامة تسمى PFAs ، والمعروفة باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد".



أظهرت النتائج أن أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة لديهم المزيد من PFAs في دمائهم ، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا وجباتهم مطهيه في المنزل.



3- تسبب الاكتئاب



وكشفت دراسة أجراها متخصصون في جامعة ألاباما في مدينة برمنجهام الأمريكية أن الوجبات السريعة يمكن أن تساعد على إصابة المراهقين بالاكتئاب.



واكتشف الباحثون زيادة في مستويات الصوديوم وانخفاض في مستويات البوتاسيوم في عينات البول من طلبة المرحلة المتوسطة من التعليم، وأن ذلك ناجم عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والوجبات المجمدة.



4- تسبب السمنة



ومن المعروف أن تناول الوجبات السريعة يسبب زيادة الوزن بشكل ملحوظ لما تحتويه من دهون ومواد تزيد السعرات الحرارية بالجسم.



5- تسبب أمراض القلب :



كما ذكرت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين يتناولوا الوجبات السريعة أربع أو أكثر في الإسبوع، تضعهم تحت خطر الموت بسبب أمراض القلب بنسبة 80 % لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة و غير المشبعة فتسبب انسداد الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم .



6- تصيب بالسكر :



ومن أهم المخاطر التي تسببها الوجبات السريعة دون أن ندري هي أنها قد تؤدي للإصابة بداء السكري، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

لا يخلو أي منزل من عادة طلب الوجبات السريعة أو تناولها بالخارج، وخاصة الصغار الذين يتهافتون على الذهاب للمطاعم لتناول أكلات البيتزا والبرجر والبطاطس المقرمشة، كذلك العاملين الذين لا تكف هواتفهم عن طلب المأكولات الجاهزة يوميًا في العمل، ورغم أنها عادة يفعلها أغلبية الناس أيًا كانت أعمارهم، إلا أنها تسبب العديد من المشاكل الصحية على المدى البعيد.الأبحاث العلمية والدراسات الطبية الحديثة لم تكف عن التوصل إلى نتائج مذهلة تكشف مدى خطورة الوجبات السريعة، وكل أسبوع نتفاجأ بدراسة حديثة تربط بين تناول الوجبات الجاهزة وبين مرض جديد قد لا يخطر ببالك، لكن النتيجة التي تم التوصل لها أن الوجبات السريعة تدمر الجسم سواء للكبار أو الصغار، مع ضرورة استبدالها بنظام غذائي صحي.نرصد أهم الدراسات العلمية التي كشفت أهم أضرار تناول الوجبات السريعة وعلاقتها ببعض الأمراض والمشاكل الصحية..