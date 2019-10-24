Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

باستثمارات 300 مليون دولار.. مصنع لتعبئة الزيوت بالمنطقة.. وتصدير منتجاته لإفريقيا من شرق بورسعيد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:24 م
قمة روسيا -إفريقيا
قمة روسيا -إفريقيا
Advertisements
كتب محمد الغزاوى - انجي هيبة
شارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في اليوم الثاني لفعاليات قمة روسيا -إفريقيا بجلسة آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا، والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين.
 
وكان أهم المحاور الخاصة بالجلسة عن فرص الاستثمار والتنمية أمام الدول الإفريقية في المناطق الاقتصادية، وتحديدا عرض خاص عن الفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متحدثا عن تعاون الهيئة مع مركز الصادرات الروسي في آليات جذب الشركات الروسية للاستثمار في المنطقة، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، حيث أبدت أكثر من ٢٦ شركة روسية رغبتها في التواجد داخل المنطقة.
 
وأدار فعاليات الجلسة، نائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وأندريه سليبنيف الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري.
 
وعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، بالجلسة في فعاليات اليوم الثاني للقمة ملامح إنشاء مجمع صناعي فريد من نوعه بالمنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد، حيث سيتمكن كل من المصدرين والموردين من روسيا من إقامة مراكز للإنتاج الخاصة بهم بالقرب من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
 
وشهد المهندس يحيى زكي، توقيع اتفاق استثماري بين إحدى الشركات الروسية لتعبئة وتصنيع الزيوت المحتمل تواجدها بالمنطقة الصناعية الروسية، لإقامة مشروع باستثمارات تقدر بنحو ٣٠٠ مليون دولار المستهدف تصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية.
باستثمارات 300 مليون دولار.. مصنع لتعبئة الزيوت بالمنطقة.. وتصدير منتجاته لإفريقيا من شرق بورسعيد
باستثمارات 300 مليون دولار.. مصنع لتعبئة الزيوت بالمنطقة.. وتصدير منتجاته لإفريقيا من شرق بورسعيد
باستثمارات 300 مليون دولار.. مصنع لتعبئة الزيوت بالمنطقة.. وتصدير منتجاته لإفريقيا من شرق بورسعيد
باستثمارات 300 مليون دولار.. مصنع لتعبئة الزيوت بالمنطقة.. وتصدير منتجاته لإفريقيا من شرق بورسعيد
باستثمارات 300 مليون دولار.. مصنع لتعبئة الزيوت بالمنطقة.. وتصدير منتجاته لإفريقيا من شرق بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موسكو تدعو شركات بيلاروسية للاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية بمصر

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: انتهاء التفاوض على بعض التعاقدات الدولية خلال شهور

فعاليات منتدى وقمة سوتشى تنطلق الأربعاء القادم برئاسة مشتركة مصرية روسية

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: نصل إلى أسواق عالمية تضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك

نصار: الخبرات الروسية وموارد أفريقيا ركيزة أساسية لإنشاء صناعات مشتركة

باستثمارات 300 مليون دولار.. مشروع مصري روسى في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية

ترشيحاتنا

دعاء الرعد .. 8 كلمات كان يرددها النبي وقت حدوثه

فريق جينيراسيون يقوم بتصرف مريب قبل انطلاق مباراة الزمالك.. تعرف عليه

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك للقاء جينيراسيون

دقائق من الرعب .. رياح شديدة تضرب حلايب وشلاتين

أول قرار من محمود الخطيب بشأن إصابة محمد محمود

كواليس مواجهة خالد الغندور وعماد متعب مع كريستيانو رونالدو فى المغرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد