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برلمان

برلماني: مصر ستعتمد على مصانع الإنتاج الحربى فى تصنيع السيارات الكهربائية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:17 م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إنه سبق وأكد منذ فترة طويلة أن مستقبل الدولة فى تصنيع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ستعتمد على مصانع الإنتاج الحربى فى تصنيع هذه السيارات، بهدف الاتجاه لبيئة نظيفة.

وأكد فتى لـ"صدى البلد" أن لدينا قيادة سياسية فى مصر تسعى لتطوير صناعة السيارات فى مصر ، مشيرا إلى أن الدولة وضعت فى الاعتبار الاهتمام بالغاز والكهرباء كأهم مصادر الطاقة التى ستعتمد عليها مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن إقامة مثل هذه المصانع ستفتح سوق عمل للشباب؛ لأننا سنكون أمام أكثر من مصنع لصناعة السيارات الكهربائية، بشرط أن يكون هؤلاء الشباب مؤهلين لسوق العمل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة موقف عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال من بينها مشروع "جسور"، ومنظومة تجارة الأقطان، كما تم استعراض موقف التعاون مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر.

واستعرض الوزير موقف التعاون مع الجانب الصيني في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق مع ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في هذا المجال لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات، وذلك خلال زيارة سابقة للصين تم خلالها عقد مقابلة مع وزير الصناعة الصيني للتباحث حول الأمر.

وكشف وزير قطاع الأعمال عن قيام وفد صيني كبير بزيارة مصر خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل لدراسة الوضع كاملًا في مصانعنا، وأنه تم التحضير لعدة اجتماعات مرتقبة مع الوفد الصيني حول التعاون المشترك في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لاسيما في ظل ما لدي الصينيين من خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، كما تم استعراض عدد من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة في إطار السعي إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
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