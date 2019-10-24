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اقتصاد

وزير المالية:1321 مشروعا عبر الميثاق الإفريقي في 4 سنوات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:49 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية التمويل كأداة أساسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا، التى تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة تُمكنها من الاندماج فى الاقتصاد الدولي خاصة فى ظل الجهود الملموسة بالدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يجعلها مؤهلة إلى أن تصبح شريكًا اقتصاديًا فاعلًا مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، فى جلسة حول أهمية التمويل كأداة فاعلة للنمو الاقتصادي بأفريقيا، ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي المنعقد بمدينة سوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أضاف أن الارتباط التجاري بين روسيا والدول الأفريقية يكمن فى تنويع الصادرات الروسية للدول الأفريقية، وإنشاء قنوات تمويل دولية لتسهيل نمو التجارة بين أفريقيا والعالم، موضحًا أن التعاون المتزايد بين روسيا وأفريقيا يشجع الطرفين على خلق آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع تجارية طموحة وتطوير التجارة الخارجية بشكل مستمر.

قال إن القارة الأفريقية شهدت العديد من المشروعات الاستثمارية فى البنية التحتية فى الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، حيث بلغ عددها ما يقرب من ألف و٣٢١ مشروعًا بقيمة ١٨٥,١ مليار دولار في بلدان «الميثاق الأفريقي» منها ٣٦٢ مشروعًا استثماريًا في مصر، لافتًا إلى أن مصر تستحوذ على ٧ مشروعات ضمن أكبر ١٠ مشروعات استثمارية في دول «الميثاق الأفريقي» في مجالات الطاقة والمدن الجديدة والعقارات.

أضاف أن مصر تعتبر أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول «الميثاق الأفريقي» بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة متسارعة على الصعيد الدولي رغم الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمي، وما تشهده التجارة العالمية من توترات، مشيرًا إلى أن مصر جاءت أيضًا من بين أفضل ثلاث دول للمشروعات الاستثمارية في قطاع العقارات، كما جاءت من بين أكثر دول «الميثاق الأفريقي» جذبًا للاستثمارات بقيمة بلغت ما يقرب من ١١٠,٩ مليار دولار بما يعادل ٦٠٪ من إجمالي استثمارات دول «الميثاق الأفريقي».
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