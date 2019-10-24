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رياضة

مران قوي لحراس الأهلي على ملعب التتش

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية لحراس المرمى؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في تدريبات اليوم الخميس.

شهدت التدريبات خضوع اللاعبين لمجموعة من الوحدات التدريبية المتنوعة وسط تعليمات فنية من مدرب الحراس للاعبين.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمرحلة المقبلة.

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