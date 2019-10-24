Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

معيط: توجيه الاستثمارات العامة لدعم مسار التنمية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:01 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
Advertisements
محمد يحيي
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن توجيه أغلبية الاستثمارات إلى البنية التحتية المصرية لدعم مسار نمو مرتفع وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي.

أضاف خلال مشاركته بفعاليات جلسة " أهمية التمويل كأداة فاعلة للنمو الاقتصادي بأفريقيا"، ضمن المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي المنعقد بمدينة سوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أضاف أنه على مدى الثلاث سنوات الماضية زاد إنتاج قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلى، إضافة إلى العديد من المبادرات، والمشروعات العملاقة التي قامت بتأسيسها مصر مؤخرًا ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق السويس الجديدة وبورسعيد الاقتصادية، وخطوط السكك الحديدية والمترو الجديدة، ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، التى تؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع معدلات النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تعطى الأولوية للتنمية في رأس المال البشري، مشيرًا إلى التركيز على الاستثمار في مجالي التعليم والتأمين الصحي الشامل وبرامج التوعية لتعزيز القدرات الإنتاجية، واستدامة التمويل اللازم لهذه البرامج على المدى الطويل من خلال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات عبر الحدود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية

بنسبة 5.6%.. المالية: مصر أحد أفضل الاقتصاديات نموا بالأسواق الناشئة

المالية: مصر ستكون من النمور الاقتصادية في 2030

وزير المالية: خفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات

عمرو الجوهري: خفض تكاليف المنتج المحلي يسهم في تقليص عجز الموازنة والحد من الفساد

برلماني يطالب بزيادة المكون المحلي في المنتجات وخفض نسبة التكلفة

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. حل أزمة الأهلي والنجم الساحلي.. وهل يعود فايلر إلى بلجيكا

بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة

بدون أدوية.. علاج ضغط الدم والكولسترول بنوع من المكسرات

السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي: متمسكون بحقوقنا التاريخية في مياه النيل.. ونتفهم أهدافكم

شطة: الأول ووصيف دوري الأبطال وبطل الكونفيدرالية يشاركون بمونديال الصين

اعتزال عبدالله السعيد نجم بيراميدز.. اعرف الموعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار