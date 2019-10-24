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رياضة

عضو مجلس الزمالك السابق يهنئ العندليب بعيد ميلاده الـ46

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:02 م
احمد سليمان وعبد
احمد سليمان وعبد الحليم على
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محمد بدران
هنأ أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عبدالحليم على، نجم منتخب مصر الأول والزمالك الأسبق، بعيد ميلاده الـ 46، والذي يوافق اليوم الخميس.

ونشر أحمد سليمان صورة له برفقة عبد الحليم على، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: وكتب "كل سنة وانت طيب نموذج محترم لكل زملكاوى ومصرى". 

وحصد عبدالحليم على، بطولة أفريقيا مع منتخب مصر عام 2006، بينما حصد مع الزمالك 12 بطولة ما بين أفريقية وعربية ومحلية.

ويلتقي الزمالك مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام.
عضو مجلس الزمالك السابق يهنئ العندليب بعيد ميلاده الـ46
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