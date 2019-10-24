بمشاركة فرقة الآلات الشعبية.. قصور الثقافة تنظم حفل أبطال الحصار بالسويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث شاركت في احتفالات محافظة السويس بالعيد القومي لها.



وأقيم الحفل علي مسرح قصر الثقافة لليوم الثانى على التوالى من فعاليات احتفالية "أبطال الحصار" والتي ستستمر حتي يوم 24 أكتوبر الجارى، بمشاركة كبار فنانيي السويس وشبابها ونجوم ومطربين فرقتي السويس للسمسمية والفنون الشعبية، فى عرض استعراضى غنائى يحكي تاريخ حصار السويس ومشكلة "الثغرة" وما أعقبها من بسالة للفدائين وأبطال المقاومة الشعبية والدفاع الشعبي من إخراج عادل أمين.



شاركت فرقة السويس للآلات الشعبية بعرض فني علي النصب التذكاري أمام مبني محافظة السويس، بحضور اللواء الوزير محافظ السويس، حيث تم إيقاد الشعلة لبدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات الوطنية مثل "عشقك يا بلدي" و"يا ريس البحرية" و"غني يا سمسمية برصاص البندقية"، وأقام بيت ثقافة فيصل محاضرة بعنوان "أنواع الإعاقة لذوى القدرات الخاصة"حاضرها سامح الجلاد.