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رياضة

أحسن لاعب فى مصر.. رسالة مؤثرة من كهربا لـ محمد محمود بعد تجدد إصابته بالصليبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:52 م
محمد محمود
محمد محمود
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عمرو الحلوانى
وجه محمود كهربا الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أفيس البرتغالي رسالة إلى محمد محمود نجم الأهلي بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر قادمة.

وقال محمود كهربا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لا يكلف الله نفسا إلاَّ وسعها...لا يكلف الله إنسان بمرض او امر صعب الا وهو قادر على تحمله فلنحتسب الاجر..الف سلامة عليك يا حبيبي و ان شاء الله ترجع اقوي واحسن لاعب فى مصر بأذن الله " .

وكان محمد محمود تعرض إلى الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته فى تدريب الأهلي أمس، ومن المقرر أن يجرى اللاعب عملية جراحية عاجلة خلال الأيام المقبلة.
أحسن لاعب فى مصر.. رسالة مؤثرة من كهربا لـ محمد محمود بعد تجدد إصابته بالصليبي
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