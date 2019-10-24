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أخبار العالم

الداخلية العراقية تعلن حالة التأهب القصوى استعدادا لتظاهرات الغد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:56 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن وزير الداخلية العراقين ياسين الياسري، اليوم الخميس، أنه أصدر توجيهات باتخاذ أقصى التدابير الأمنية تحسبا للمظاهرات التي سيتم تنظيمها غدا الجمعة.

وتعهدت السلطات العراقية بحماية المشاركين في المظاهرات خلال احتجاجاتهم وأعلنت وزارة الداخلية حالة الإنذار "ج" لكافة منتسبيها، وهي تعتبر أعلى درجات الإنذار، تحسبا لأي طارئ خلال التظاهرات المرتقبة.

وقال المكتب الإعلامي للياسري، إن الأخير "استقبل، السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر في مكتبه"، واستعرض معه الجهود المبذولة لحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد الياسري على "الدور الذي تضطلع به القوات التابعة للوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي". بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأكد وزير الداخلية العراقي أن "وزارة الداخلية لن تدخر جهدا من أجل تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها".

وتأتي الاستعدادات الأمنية على وقع التحضير لاستئناف احتجاجات شهدتها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، تخللتها صدامات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.
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