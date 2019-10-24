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برلمان

برلماني: تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر يساهم فى زيادة فرص الاستثمار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:28 م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن إقامة أى مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر أمر إيجابى ويساهم فى حل مشكلة البطالة، مشيرا إلى أننا فى حاجة بشكل أكبر على صناعات الملابس والمنتجات الزراعية التى تتميز بها مصر.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة أيضا للتركيز على صناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت، باعتبارها من الصناعات الإستراتيجية التى تتميز بها مصر، مؤكدا أن مصر لا يمكنها أن تنافس فى صناعة السيارات، ولكنه من الممكن أن يكون لمصر فروع لشركات السيارات الأمريكية والصينية.

كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصانع تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر تمثل إضافة قوية لتحسين الاقتصاد المصرى وتساهم فى زيادة فرص الاستثمار وحل مشكلة البطالة، مطالبا بضرورة حل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام مثل مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة موقف عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال من بينها مشروع "جسور"، ومنظومة تجارة الأقطان، كما تم استعراض موقف التعاون مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر.

واستعرض الوزير موقف التعاون مع الجانب الصيني في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق مع ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في هذا المجال لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات، وذلك خلال زيارة سابقة للصين تم خلالها عقد مقابلة مع وزير الصناعة الصيني للتباحث حول الأمر.

وكشف وزير قطاع الأعمال عن قيام وفد صيني كبير بزيارة مصر خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل لدراسة الوضع كاملًا في مصانعنا، وأنه تم التحضير لعدة اجتماعات مرتقبة مع الوفد الصيني حول التعاون المشترك في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لاسيما في ظل ما لدي الصينيين من خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، كما تم استعراض عدد من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة في إطار السعي إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
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