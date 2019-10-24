لسوء النتائج.. هل يكون جوزيه مورينيو مدربا لـ بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند سيتواصل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريبه، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.



ولكن أكد مايكل زورك المدير الرياضي خلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "مورينيو ليس في خطط دورتموند، هذه الشائعات لا أساس لها".



وأضاف: "نحن لا نجري أية اتصالات مع مورينيو ونحن سعداء بتواجد لوسيين فافر".



وكان مورينيو قد تمت إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي بعد تراجع نتائج الفريق الإنجليزي، وحتى الان يعمل المدير الفني المخضرم في التحليل التلفزيوني.