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أخبار العالم

#جرايم_اردوغان_بحق_الاطفال فى تركيا .. يتصدر تويتر السعودية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:04 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تصدر هاشتاج #جرايم_اردوغان_بحق_الاطفال موقع التدوينات القصير تويتر، بالسعودية، نتيجة عمليات العنصرية والتمييز ضد الاطفال.

وقال حساب يحمل اسم نواف بن خالد" يفقد الطفل في تركيا كافة حقوقه والحياة الكريمة اللي ينبغي أن يعيش فيها مع العلم بأن تركيا من الدول اللي وقعت على إتفاقية حماية الطفل وتمتعه بحقوقه بدون أي تمييز أو عنصرية إلا أن رغبة أردوغان وهوسه بالإجرام حالت دون أن يتمتع أطفال تركيا واللاجئون بها".



وقال حساب آخر" اردوغان في حربه (نبع الدم) لايستهدف المنظمات المتطرفة او الارهابية بل يستهدف الاكراد والنساء والاطفال ليخرجهم ويقصيهم ولا يتوقف اردوغان عن الانتهاكات.




فيما قال حساب حمل اسم Deema alkhereiji" اردوغان هو الحجر الاساسي في معانات اطفال الاكراد والرضع المحتجزين في السجون التركية الذين بتزايدون بشكل كبير نتيجة القمع الذي يعمله والانتهاكات التي يقترفها".



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