سرقة ومال حرام.. خالد الجندى يكشف عن عادة سيئة يفعلها الناس في الزواج .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هناك عادة يفعلها الناس وهي في الأساس سرقة ومال حرام.



وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن محاولة إقناع الزوجة بالتنازل عن مؤخر صداقها هو سرقة لها، مشيرًا إلى أن محاولة الزوج التودد إلى زوجته والحديث بمثل الأقاويل: "إحنا بينا عيش وملح، مؤخر إيه؟! إحنا بقالنا عُمر مع بعض".



وأوضح أن الزوجة في بعض الأحيان تخجل من مطالبة الزوج لها بالتنازل عن مؤخرها، فتوافق مضطرة عن غير طيب خاطر، بحسب تعبيره.



وتابع: "كل إنسان يعلم "العطية" هل هي عن طيب خاطر أو خجلًا، فإن كانت عن غير طيب خاطر فهي بمثابة السرقة.