Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بونوتشي: دي ليخت سيصبح أفضل مدافع في العالم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:43 م
ي ليوناردو بونوتشي،
ي ليوناردو بونوتشي،
Advertisements
أ ش أ
أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، أن زميله بفريق نادي يوفنتوس، ماتيس دي ليخت، سيصبح أفضل مدافع في العالم، رغم عدم ظهوره بالمستوى المنتظر حتى الآن مقارنة بالقيمة المالية الكبيرة التي دفعتها إدارة النادي لاستقدام اللاعب الهولندي.

وقال بونوتشي، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الخميس، إن "مصير دي ليخت تحدد بالفعل. هو يعاني مثلما نعاني جميعا كفريق حاليا، لكن يجب الانتظار عليه لأنه يمتلك الجودة والمهارة ليصبح أفضل مدافعي العالم أو أفضلهم على الإطلاق".

وأوضح بونوتشي (31 عاما) أن ارتداء قميص اليوفي يضع ضغطا على اللاعب، مشيرا إلى أن دي ليخت لا يزال يبلغ من العمر 20 عاما إلى جانب أنه اعتاد في أياكس أمستردام على الرقابة رجل لرجل لكن في إيطاليا يراقب المهاجمين بطريقة دفاع المنطقة لذلك فهي مسألة وقت لاكتساب الخبرة ولكي يصبح المدافع الهولندي الأفضل في العالم.
Advertisements

ترشيحاتنا

أول قرار من محمود الخطيب بشأن إصابة محمد محمود

آبي أحمد لـ السيسي: التصريحات الأخيرة تم اجتزاؤها.. وكل التقدير والاحترام لمصر قيادة وشعبا

شتاء ممطر.. برق وأمطار رعدية غزيرة في الدقهلية

الأرصاد لـ المواطنين: الخروج للضرورة القصوى وتوخي الحذر من طقس الغد

أصيبت به فنانة مشهورة.. قرصة النملة تعرض حياتك للخطر

حافلة الزمالك تصل ملعب السلام استعدادًا لـ جينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار