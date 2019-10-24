بونوتشي: دي ليخت سيصبح أفضل مدافع في العالم

أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، أن زميله بفريق نادي يوفنتوس، ماتيس دي ليخت، سيصبح أفضل مدافع في العالم، رغم عدم ظهوره بالمستوى المنتظر حتى الآن مقارنة بالقيمة المالية الكبيرة التي دفعتها إدارة النادي لاستقدام اللاعب الهولندي.



وقال بونوتشي، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الخميس، إن "مصير دي ليخت تحدد بالفعل. هو يعاني مثلما نعاني جميعا كفريق حاليا، لكن يجب الانتظار عليه لأنه يمتلك الجودة والمهارة ليصبح أفضل مدافعي العالم أو أفضلهم على الإطلاق".



وأوضح بونوتشي (31 عاما) أن ارتداء قميص اليوفي يضع ضغطا على اللاعب، مشيرا إلى أن دي ليخت لا يزال يبلغ من العمر 20 عاما إلى جانب أنه اعتاد في أياكس أمستردام على الرقابة رجل لرجل لكن في إيطاليا يراقب المهاجمين بطريقة دفاع المنطقة لذلك فهي مسألة وقت لاكتساب الخبرة ولكي يصبح المدافع الهولندي الأفضل في العالم.