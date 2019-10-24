برلمانى: تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر يقلل من التلوث

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن السيارات الكهربائية التى ستصنعها الشركات الصينية فى مصر تعتبر بمثابة سيارت صديقة للبيئة مشيرا إلى أن دول كثيرة فى العالم اتجهت لصناعة هذه السيارات نظرا لحركة التغير المناخى فى العالم.



وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صناعة السيارات الكهربائية فى مصر يعتبر بمثابة خطوة إيجابية ، ستؤدى إلى بيع هذه السيارات بأسعار معقولة تصل إلى البيع بالتقسيط، خاصة وأنها سيارات تتبع شركات صينية.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذه المصانع ستوفر قطع الغيار ومراكز الصيانة، وستكون بمثابة خطوة جديدة على الطريق الصحيح لضخ الإستثمارات وزيادة فرص العمل و زيادة الإستثمار وستقلل من حالة التلوث البيئى.



وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة موقف عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال من بينها مشروع "جسور"، ومنظومة تجارة الأقطان، كما تم استعراض موقف التعاون مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر.



واستعرض الوزير موقف التعاون مع الجانب الصيني في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق مع ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في هذا المجال لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات، وذلك خلال زيارة سابقة للصين تم خلالها عقد مقابلة مع وزير الصناعة الصيني للتباحث حول الأمر.



وكشف وزير قطاع الأعمال عن قيام وفد صيني كبير بزيارة مصر خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل لدراسة الوضع كاملًا في مصانعنا، وأنه تم التحضير لعدة اجتماعات مرتقبة مع الوفد الصيني حول التعاون المشترك في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لاسيما في ظل ما لدي الصينيين من خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، كما تم استعراض عدد من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة في إطار السعي إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

