"حب الوطن" يضيف بعدا جديدا لمبادرة الرئيس "حياة كريمة" في العياط

أكد الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، نجاح الائتلاف، في إضافة بعد جديد، لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بالعياط، اليوم الخميس، بتبنيه فكرة توزيع الجواكت، التي تحمي من برودة الجو، على طلاب المدارس في العياط، بمختلف أنواعها" عادية، ذوي الاحتياجات الخاصة، المدمجة، التربيه الفكريه" التي وصلت لـ23 مدرسة، كأول كيان خدمي في مصر، يبادر بذلك.



أضاف عقبي: لم يكتف ائتلاف حب الوطن، بذلك، بل ذهب لما هو أبعد من ذلك، من خلال توزيعه الجواكت على دار أيتام العياط، ليصبح ائتلاف حب الوطن، قادرًا على رسم البسمة على شفاه الجميع.



تابع المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن ذلك جاء بتنسيق وتنفيذ بدور جمال مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية بالائتلاف، وفدي عطيه منسق مركز العياط، محمد جمال داود عضو أمانة الشباب بالجيزة، و فريق العمل المتميز " آيات جمال، رنا ذهدي، أميرة محمد"



وأشار إلى أن تلك الفعاليات تمت برعاية وتوجيهات النائب جمال عقبي نائب رئيس الائتلاف للعمال والأمين العام لائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة، والدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن.