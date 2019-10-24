ضبط الصايمة وبحوزته ٥ لفافات بانجو و٦ طرب حشيش بالدقهلية

تمكن ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا من ضبط شخص يحوزته ٥ لفافات بانجو و ٦ طرب حشيش بالدقهلية .



وردت معلومات سرية للرائد محمد عزام السباعي، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام شخص يدعى مصطفى الصايمه مقيم بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ومحل اقامة اخر بدائرة قسم ثان المنصورة بالاتجار فى المواد المخدرة .



وبعد إتخاذ الإجراءت القانونية قام ضباط الإدارة العامة للمخدرات، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام بالدقهلية والبحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبطه .



وبتفتيشه عثر بحوزته على ٥ لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 15 كيلو و ٦ طرب مخدر الحشيش ومبلغ مالى هاتف محمول وسلاح أبيض وسيارة خاصته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات .