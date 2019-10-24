جهود الداخلية خلال اليوم.. ضبط 233 قطعة سلاح ناري و6296 مخالفة مرورية.. و2 طن دواجن فاسدة بمصنع وجبات جاهزة بـ الجيزة

مصرع مسجل خطر بمنطقة السحر والجمال في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

ضبط 2 طن دواجن فاسدة داخل مصنع للوجبات الجاهزة بـ الجيزة

ضبط 1.440 طن مقطعات دواجن فاسدة داخل ثلاجة سلع غذائية بـ 6 أكتوبر



ولقى عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء استهدافه.



وتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أكدت التحريات والمعلومات قيام (عنصر إجرامى 24 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء ) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من منطقة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من مجموعة العمل وحال إقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاههم ، حيث بادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.



وتبين مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آليه ، طبنجة، عدد 5 خزينة لبنادق آلية، عدد 214 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، ميزان حساس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، عدد 4 هواتف محمولة).



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "زيت الطعام بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لحيازته 5 أطنان "زيت طعام" مستلزمات إنتاج معبأة داخل تنكات بدون مستندات مجهولة المصدر ، و2400 عبوة "زيت طعام منتج نهائى" مدون عليها علامة تجارية مقلدة، تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة لحيازته (1,440) طن "مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة .



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، لحيازته (2,570) طن "دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



فيما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6296 مخالفة مرورية متنوعة.



وتأتي الحملات، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. كما شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 233 قطعة سلاح نارى، و263 قضية مخدرات، وتنفيذ 81867 حكما قضائيا متنوعا.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية خلال الساعات الماضية حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف ملابسات مقتل مزارعين بمركز شرطة ملوى بسبب مشاجرة بين أحدهم ونجل الآخر.وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مُقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بجرح بفروة الرأس.بسؤال شقيقه (مزارع - مُقيم بذات الناحية) قرر أنه أثناء قيام المتوفى بمعاتبة (مزارع آخر- مُقيم بذات الناحية) لوجود خلاف بينهما ، حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها نجل المزارع على المجنى عليه بسلاح أبيض "سنجة" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وضُبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.فى ذات السياق عُثر على جثة (المزارع – والد الجانى) أمام منزله بذات الناحية وبه آثار رش خرطوش بالجانب الأيسر، بسؤال (كريمته - ربة منزل) إتهمت نجل عم المجنى عليه الأول بإرتكاب الواقعة، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (فرد خرطوش) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة أخذًا بالثأر.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم متهمين إثنين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.كما قام التشكيل العصابي بتأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضى والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه).يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.واستجاب قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، لالتماس 3 من نزلاء سجن دمنهور "رجال"، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور "نساء"، حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.كما تأتي استجابة قطاع السجون تلك، فى إطار إستمرار سياسة وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.