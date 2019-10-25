صناعة البرلمان تطالب وزير قطاع الأعمال بيان شامل حول خسائر المصانع



قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة بالبرلمان طالبت وزير قطاع الأعمال بضرورة إصدار بيان شامل أمام اللجنة بشأن المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل.



وأكد فتى لـ"صدى البلد" على ضرورة أن يشتمل البيان على أسباب خسارة هذه المصانع وكيفية تعويض هذه الخسائر حتى تحقق أرباح مرة اخرى، مطالبا بضرورة بيع أى مصانع داخل المدن ، على أن يتم بناء مصانع أكبر خارج المدن.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان أمس بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد في 3 نوفمبر المقبل.



شهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.



وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.

