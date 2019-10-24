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ديني

حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:51 م
لدكتور محمد المهدي،
لدكتور محمد المهدي، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف
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محمد شحتة عدسة: إيهاب أشرف
قال الدكتور محمد المهدي، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف، وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الأب والأم لم يعد عندهما وقت للعب مع الأطفال.

وأضاف المهدي، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الوالدين لم يعد لديهما طاقة لتربية الأطفال القائمة على التفاعل مع هذا الطفل الناشئ ومن خلال هذا التفاعل يتشكل فكر ووجدان الطفل، منوها أنه بطبيعة الحال هذا الأمر يعتبر شاقا ومرهقا لكنه في مصلحة الطفل.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون لدى المدرسين في الحضانات وعي تربوي لكن الواقع غير ذلك فنظرا للنقص في الحاصلين على التأهيل التربوي فكثير من المدارس الخاصة تستعين بمدرسين غير مؤهلين تربويا فيظهر النقص في المهارات التربوية وعلى هذه المدارس أن تخصص دورات تربوية لهؤلاء المدرسين.

وناشد المهدي، المجلس القومي للأمومة والطفولة ضرورة التنسيق في هذا الأمر لأنه المعنى بكل شئون الطفل في مختلف الأماكن، حتى تصل الرسالة التربوية للطفل في البيت والمدرسة.

حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور
حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور
حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور
حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور
حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور
حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور
حملة جنة بالأزهر: الوالدان لم يعد لديهما وقت ولا طاقة لتربية الأطفال..فيديو وصور
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