ماتت في طريقها للمدرسة | من المسئول عن مقتل الطفلة سما في الغربية

مع تساقط قطرات المطر، كانت سما ذاهبة إلى مدرستها في الصباح الباكر كعادة كل صباح ، ولكن لم يمهلها القدر أن تصل لمدرستها إذ منعها الموت من الوصول واستكمال رحلة العلم.



في قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، كانت الطفلة سما طالبة الصف السادس الابتدائي، ذاهبة الى المدرسة أمس الخميس كعادة كل يوم وخلال عبورها الطريق وتفاديها الأمطار، سندت على العمود ما أصابها بصاعق كهربائي أدى إلى وفاتها فى الحال.



سما، أخت لشقيقتين، ووالدها يعمل فى شرم الشيخ، ووالدتها ممرضة في الوحدة الصحية بالقرية ، وهى من التلميذات المتفوقات دراسيا، وكانت تحصل على الدرجات النهائية فى العملية التعليمية.



وكشفت مصادر داخل قطاع شركة كهرباء جنوب الدلتا، أمس ، الخميس، أن اللجنة الفنية كشفت وجود وصلات كهرباء عشوائية عثر عليها بشوارع قرية قصر بغداد بمحيط موقع وفاة فتاة كفر الزيات ضحية الصعق الكهربائي.



حالة من الحزن والوجيعة تلمكت من المئات من الأسر وعائلات لمصرع الطالبة سما الشطلاوي صعقا، والذي تبين بعد ذلك ان سلك تيار كهربائي بطريقة شرعية، كان سببا في حادث الماس الكهربائي مع الأمطار ووفاة التلميذة.



وأفاد محمد علي من أهالي القرية بأن أحد المنازل المجاورة إلى عمود الكهرباء المتسبب في مصرع التلميذة به وصلة تيار كهربائي مسروق وغير مغطى، وهذه هو السبب فى وجود كهرباء بالعمود، وتم عمل محضر من قبل في أصحاب هذا المنزل من قبل مباحث الكهرباء.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع سما على حسن الشطلاوي، طالبة بالصف السادس الابتدائي، مقيمة بقرية قصر بغداد، التابعة إلى مركز كفر الزيات، صعقا بالكهرباء من عمود كهربائي، أثناء هطول الأمطار وذلك في السابعة والنصف صباحا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

