منحة لباحثى جامعة طنطا للحصول على الماجستير من إنجلترا

استقبل الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعه لقطاع الدراسات العليا والبحوث القائمين علي منحة تشيفيننج لدراسة الماجستير بإنجلترا.



وقد أكد الدكتور مصطفي الشيخ حرص جامعة طنطا علي اﻻهتمام بتنمية قدرات الباحثين من أجل المساهمه في الارتقاء بتصنيف الجامعة دوليًا .



ومن جانبها أعربت نيفين شرف مدير برنامج تشيفيننج عن سعادتها باهتمام جامعة طنطا بتنمية قدرات الباحثين وقد تبع اللقاء ندوة تعريفية عن المنحه بكلية الطب بقاعة ابن سينا. تضمنت الندوة خطوات التقديم علي المنحه من خلال الموقع الخاص بالمنحه وما يميزها من حيث مدة الدراسه (عام واحد فقط) ومن حيث التمويل(ممولة بالكامل) بالإضافة إلى شمول المنحه لجميع النطاقات النظرية والعملية.