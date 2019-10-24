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تعليم

بمشاركة 750 طالبا وطالبة: انطلاق ماراثون رياضي بجامعة طنطا.. صور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:52 م
انطلاق ماراثون رياضي
انطلاق ماراثون رياضي بجامعة طنطا
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احمد علي
نظمت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا اليوم ماراثون جرى تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة شارك فيه الطلاب من كافة كليات الجامعة فى إطار احتفالات الجامعة بالذكرى ال ٤٦ لحرب أكتوبر المجيدة .

حيث أطلق الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إشارة بدء الماراثون و الذى انطلق من أمام كلية الهندسة وحتى مقر كلية التربية الرياضية بمشاركة الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب.

قام الدكتورالرفاعى مبارك بتقديم جوائز للفائزين فى السباق حيث حصد ٦ من الطلاب والطالبات من ذوى القدرات الخاصة جوائز مالية و١٠ طلاب و١٠ طالبات.
بمشاركة 750 طالبا وطالبة: انطلاق ماراثون رياضي بجامعة طنطا.. صور
بمشاركة 750 طالبا وطالبة: انطلاق ماراثون رياضي بجامعة طنطا.. صور
بمشاركة 750 طالبا وطالبة: انطلاق ماراثون رياضي بجامعة طنطا.. صور
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