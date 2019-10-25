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برلمان

بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بسبب مشاكل الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
الامطار
الامطار
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن المشاكل التى تسببت فيها سقوط الأمطار فى القاهرة والمحافظات الإقليمية.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المشاكل التى نتجت عن سقوط الأمطار تؤكد على الفشل الدائم والمستمر فى مواجهة مثل هذه الأزمات.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن كل عام نجد المسئولين تتحدث عن مدى إستعداداتها لموسم الشتاء وهطول الأمطار ، إلا أنا نتفاجىء بوجود مشاكل عن سقوط الأمطار ، على الرغم من نزول فريق الإنقاذ.

وطالب بضرورة ان تضع الحكومة حلول جذرية للتصدى لهذه المشكلة حتى لايتم تكرارها كل فصل شتاء وينتج عنها كوارث نحن فى غنى عنها.
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