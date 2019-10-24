حملة جنة بالأزهر تطالب بتطبيق التجربة الماليزية في الزواج.. فيديو وصور

قال الدكتور محمد المهدي، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف، استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الشئ المهم جدا في الحياة الذي لا يستوجب استخراج رخصة هو الزواج وحق الأبوة والأمومة.



وأضاف المهدي، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الكثير يتزوجون وينجبون أطفالا وليست لديهم التوعية الكافية ولا الثقافة في العلاقات الزوجية وكيفية إدارة شئون الحياة ولا كيفية تربية الأطفال وتنشئتهم في جو مناسب وتشكيل فكرهم ووجدانهم بشكل صحيح.



وأشار عضو حملةجنة بالأزهر، إلى أن الآباء والأمهات قد يؤذون أطفالهم الذين هم أقرب الناس إليهم وذلك بشكل غير متعمد لأنه يكون بحسن نية، منوها أن دولة ماليزيا اكتشفت زيادة نسب الطلاق فاستحدثوا ما يعرف برخصة الزواج وهى دراسة لمدةستة أشهر وةلا يتم عقد القران إلا بالحصول على هذه الرخصة.



ووأضح، أن رخصة الزواج في ماليزيا تتضمن العلاقات بين الزوج والزوجة وأدبيات وذوقيات الزواج،وتتضمن كذلك كيفية تربية الأطفال وتثقيف الوالدين بكيفية التعامل مع الأطفال.



وذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية تعكف على إعداد دورة للمقبلين على الزواج لأنه تم مناقشةهذا الأمر في مجلس النواب لضرورة هذه الدورة للمقبللين على الزواج وبصدد تقنين هذا الأمر بعدم عقد القران لأي شخص لا يحصل على هذه الدورة.