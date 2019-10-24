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رياضة

ريفالدو: مبابي وريث عرش رونالدو وميسي بشرط.. تفاصيل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:48 م
مبابي
مبابي
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محمد رشاد
أشاد الأسطورة البرازيلية ريفالدو بكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لكنه أكد أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي كي يصبح وريثا لعرش كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال ريفالدو: "بلا شك مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل مُبهر، مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، فالدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".

وأكمل لاعب برشلونة السابق "مع كامل احترامي لسان جيرمان فأنا أؤمن أن مبابي عليه الرحيل لإنجلترا أو إسبانيا ليؤكد أنه وريث عرش رونالدو وميسي، أفضل اللاعبين يحتاجون للعب في أفضل الدوريات ، لكنني أعتقد أن انضمامه لبرشلونة سيكون صعبا فسعره سيكون مرتفعا جدا نظرا لصغر سنه وكونه بطلا لكأس العالم".

وشدد على "إن كان برشلونة عانى من مشاكل كبيرة في إعادة نيمار فقط عليكم التخيل كم سيطلب سان جيرمان مقابل التخلي عن مبابي، لذا الأمر مستحيل تقريبا ومن الصعب رؤية مبابي في برشلونة حاليا".
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