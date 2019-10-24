ترامب: آن الأوان لتسلم الأكراد مسئولية حقول النفط في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه حان الأوان للأكراد أن يتسلموا مسئولية حقول النفط في سوريا.



وأشار إلى أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، أشاد في اتصال هاتفي معه بالدور الأمريكي في سوريا.



كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سحب قواتها من المناطق الكردية في الشمال الشرقي السوري على خلفية العملية العسكرية التركية.



وشنت تركيا عملية عسكرية على الشمال الشرقي السوري من أجل القضاء على الأكراد وخلق منطقة آمنة على الحدود بين البلدين.