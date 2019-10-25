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الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. مستشفى الناس بشبرا الخيمة صرح طبي بأيدي مصرية لخدمة الأطفال بالمجان .. طاقتها الاستيعابية 600 سرير و140 وحدة رعاية مركزة .. فيديو وصور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:58 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
محافظ القليوبية:
سنعمل على توفير الدعم لانطلاق واستمرار هذا الصرح الضخم
مستشفى الناس الخيرى مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية
المستشفى خدماتها لجميع المرضى المترددين بالمجان 100%


صرح طبي هو الأكبر في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تم بناؤه بأيدي مصرية، في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم تزويده بكل الإمكانيات الطبية المتخصصة في رعاية وعلاج الأطفال .. أنها مستشفي الناس الخيرى العملاقة التى تقدم خدماتها للأطفال بالمجان.

وتعد مستشفى الناس الخيرى من المشروعات الطبية الخيرية يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية وتخضع لرقابة وزارة التضامن الإجتماعي واسسها.

كما تعد المستشفي أكبر مستشفى للأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، بما يفوق مستشفى "أبو الريش" نفسها والمرحلة الأولى التي يتم افتتاحها خلال أكتوبر 2019 تضم ١١٠ أسرة، بجانب 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.

كما ان المستشفى مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي؛ حماية للأطفال الصغار وصحتهم، بجانب قدرة الجهاز الفائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.

وتقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية وسوف تبدأ العمل بتخصص القلب أملًا في المساهمة في سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب، وبين الحالات التي يتم علاجها حاليًا من قِبل الهيئات والجهات الطبية المختلفة؛ إيمانًا من فريق المستشفى بحق كل طفل في الحياة بصحة وقلب سليم وأعلنت المستشفى أن العيادات الخارجية بدأت بالفعل في استقبال أوراق الحالات لبحثها وتحديد موعد دخولها.

من ناحية اخرى تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المستشفى بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والنائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى.

ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكدت أن الوزارة ستعمل على الترويج للمستشفى الخيري، والذي يقدم خدماته بالمجان للأطفال في واحدة من أكثر المناطق الشعبية ازدحاما بالسكان، والتواصل مع المصريين بالخارج، حول دعم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن المحافظة تفخر بأن يكون بها مستشفى بهذا الحجم والكفاءة العالية التي سيقصدها المواطنون من جميع محافظات مصر، مؤكدا أنه سيتم توفير كل الدعم لهذا المشروع الخيري الضخم.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه يتابع جهود المصريين بالخارج، ودعمهم المتواصل للوطن في العديد من المجالات، ويثق أنهم لن يتوانوا عن دعم هذا العمل الخيري، لينطلق مقدما خدماته لأطفال مصر من أنحاء الوطن .

وأعرب الدكتور أحمد حنفي، مدير مستشفى الناس الخيري،أن المستشفي تعد أكبر مستشفى للأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، بما يفوق مستشفى "أبو الريش" نفسها، مضيفا أن المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها خلال أكتوبر 2019 تضم ١١٠ أسرة، بجانب 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.

وتابع حنفي، أن المستشفى مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي؛ حماية للأطفال الصغار وصحتهم، بجانب قدرة الجهاز الفائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.

وأضاف مدير المستشفى، أن المستشفى تقدم خدماتها لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية وسوف تبدأ العمل بتخصص القلب أملًا في المساهمة في سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب، وبين الحالات التي يتم علاجها حاليًا من قِبل الهيئات والجهات الطبية المختلفة؛ إيمانًا من فريق المستشفى بحق كل طفل في الحياة بصحة وقلب سليم.
الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. مستشفى الناس بشبرا الخيمة صرح طبي بأيدي مصرية لخدمة الأطفال بالمجان .. طاقتها الاستيعابية 600 سرير و140 وحدة رعاية مركزة .. فيديو وصور
الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. مستشفى الناس بشبرا الخيمة صرح طبي بأيدي مصرية لخدمة الأطفال بالمجان .. طاقتها الاستيعابية 600 سرير و140 وحدة رعاية مركزة .. فيديو وصور
الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. مستشفى الناس بشبرا الخيمة صرح طبي بأيدي مصرية لخدمة الأطفال بالمجان .. طاقتها الاستيعابية 600 سرير و140 وحدة رعاية مركزة .. فيديو وصور
الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. مستشفى الناس بشبرا الخيمة صرح طبي بأيدي مصرية لخدمة الأطفال بالمجان .. طاقتها الاستيعابية 600 سرير و140 وحدة رعاية مركزة .. فيديو وصور
الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.. مستشفى الناس بشبرا الخيمة صرح طبي بأيدي مصرية لخدمة الأطفال بالمجان .. طاقتها الاستيعابية 600 سرير و140 وحدة رعاية مركزة .. فيديو وصور
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