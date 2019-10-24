أهلي 2002 يفوز على الكيماويات 9-0

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ على ضيفه الكيماويات بنتيجة ٩ – صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: يوسف أبو جبل.



الدفاع: يوسف حشيش – أيمن عبد الله – أحمد سيد عبد النبي – عبد الرحمن زيدان .



الوسط: جلال فارس – محمد خالد – كريم سعد الله – أحمد عربي – سليم عمرو .



الهجوم: علي عمرو.



وفي الشوط الثاني شارك أحمد عاطف “قطة” بدلًا من أحمد عربي، ومعتصم محمد بدلًا من محمد خالد، ومحمد رضا بدلًا من كريم سعد الله.



جاءت أهداف الأهلي عن طريق علي عمرو الذي تألق وسجل ٣ أهداف برأسه، وأحمد عربي(هدفين)، وهدف واحد لكل من يوسف حشيش وجلال فارس وأحمد عاطف “قطة” وأحمد سيد عبد النبي (من ركلة جزاء).



وأهدر أيمن عبد الله فرصة تسجيل الهدف العاشر، حيث سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى الضيوف.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط بعد فوزه في مباراتين، على فريق نشء العمال بنتيجة ٢٣ – صفر، وعلى الكيماويات ٩ – صفر، مسجلًا ٣٢ هدفًا ولم تتلق شباكه أي هدف.



ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ومحمد سمارة مدربًا عامًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم أخصائي التأهيل البدني، وعبد الحميد حسين المدلك.



