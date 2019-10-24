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أخبار العالم

أردوغان عن أعضاء بالكونجرس: سيدفعون الثمن في الوقت المناسب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن غضبه من أعضاء بالكونجرس الأمريكي، على خلفية مطالبتهم بسرعة إصدار تأشيرة دخول لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، كي يتسنى له زيارة الولايات المتحدة وبحث الموقف في بلاده.

وهدد أردوغان أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، وهم ليندسي غراهام، ومارشا بلاكبيرن، وكريس فان هولين، وجين شاهين، وريتشارد بلومنتال لأنهم كتبوا لوزير الخارجية مايك بومبيو، الأربعاء، يطالبونه بإصدار تأشيرة للقائد العسكري كوباني، وقال أردوغان إنهم "سيدفعون الثمن في الوقت المناسب".

وأضاف أردوغان أن هؤلاء يستضيفون مسلحين أكرادا، فيما لا يمكن أن تكون هناك معركة ضد الإرهاب ويجلس زعماء العالم مع قادة الإرهابيين، بحسب تعبيره.

وهدد أنه في حال لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية كما هو متفق عليه مع روسيا، فستنفذ تركيا خططها لشن هجوم. فيما توعد المسلحين الأكراد إن ظهروا في المنطقة الآمنة بسوريا بعد فترة الانسحاب فستستخدم تركيا حقها في سحقهم.

في السياق ذاته وجهت تركيا انتقادات، الخميس، إلى الولايات المتحدة لمعاملتها قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد "كشخصية سياسية شرعية"، فيما تنظر إليه أنقرة على أنه "إرهابي" على صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة تمرد منذ عقود في تركيا، وقالت تركيا إنها تشعر بالقلق بعد الدعوة الأمريكية.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون: "نشعر بقلق بالغ إزاء معاملته، هذا الشخص زعيم بارز في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة وآخرون منظمة إرهابية وهو هارب من العدالة".
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