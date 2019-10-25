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برلمان

مناقشة طلب إحاطة بشأن الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن طلب الإحاطة الذى تقدم به بخصوص الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها سيتم مناقشته الأسبوع المقبل.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة يناقش كيفية الإستفادة من الأصول المتاحة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها ، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق و الشركات التابعة لها.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك 7 شركات وهى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق – ايجوث و شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالإسكندرية و شركة مصر للصوت والضوء و شركة بيع المصنوعات المصرية و شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيد ناوى) و شركة الأزياء الحديثة ( بنزايون – عدس- ريفولى) و شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – الصالون الأخضر – شيكوريل – جاتينيو – بونتريمولى).

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان أمس بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد في 3 نوفمبر المقبل.

شهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.
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