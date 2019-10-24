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ديني

خالد الجندي: تمويل البنك لمصنع خمور لا يحرم الودائع.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:02 م
خالد الجندي: تمويل
خالد الجندي: تمويل البنك لمصنع خمور لا يحرم الودائع
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الودائع البنكية، تعتبر حلال وجائزة، لأنها استثمار مقابل فوائد محددة.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: أن هذه المعاملة ليست هي الربا الذي حرمه الله عزوجل، فهي معاملة مستحدثة وقائمة على الرضا بين الطرفين وفيها نوع من الإستثمار.

وأشار إلى أن هذه الودائع ليس فيها معنى السلف للبنك فالمودع هو الذي يذهب للبنك ويطلب منه ذلك فهو ذهب بنية الإستثمار، منوها أن المودع ليس له أن يسأل عن نوع الإستثمار الذي سيتم، لأن الغالب سيكون في الحلال.

وذكر أن المال ثلاثة أنواع: ما كان حلالا كاملا، ما كان حراما كاملا، ما اختلط فيه الأمرين وهنا يأخذ حكم الأغلب، منوها أن البنك لو استثمر الأموال في تمويل مصنع خمور وهذا المصنع سيمثل 1% من استمثارات البنك فهنا الودائع تكون حلالا ونستدعى القاعدة الفقهية التي تقول بالعفو عن بعض أنواع المعاملات بسبب التعذر وعدم الدقة.

وأشار إلى أن الله يعلم أن المال تشوبه شوائب كثيرة ولذا قال "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" منوها أن البنوك أصبحت ضرورة لا غنى عنها الآن، فهي المكان الوحيد الذي يرد المال لصاحبه بدقة في الوقت المحدد.
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